Глава Евросовета оценил усилия Украины на пути в ЕС

Украина проделала большую работу, стремясь приблизиться к вступлению в ЕС, констатировал в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Видны большие усилия", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина.

При этом Мишель напомнил, что существует фиксированная процедура приема новых стран в ЕС. Так, он подчеркнул, что до конца года лидеры стран Евросоюза должны будут принять решение о том, каковые должны быть следующие шаги в отношении заявки Украины. "Решение должно приниматься единогласно. Так работает наша система", - сказал Мишель.

При этом глава Евросовета отметил, что до сих пор в вопросах, связанных с Украиной, странам ЕС удавалось находить компромиссы друг с другом.

Со своей стороны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объясняя, почему нельзя предугадать, когда Украина может присоединиться к Евросоюзу, констатировала, что при рассмотрении заявок стран "не существует четкого графика".