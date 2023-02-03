Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 75.88 -0.53 Brent 82.22 -0.62

Дальнее зарубежье 03.02.2023 19:43

Глава Евросовета оценил усилия Украины на пути в ЕС

Украина проделала большую работу, стремясь приблизиться к вступлению в ЕС, констатировал в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Видны большие усилия", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина.

При этом Мишель напомнил, что существует фиксированная процедура приема новых стран в ЕС. Так, он подчеркнул, что до конца года лидеры стран Евросоюза должны будут принять решение о том, каковые должны быть следующие шаги в отношении заявки Украины. "Решение должно приниматься единогласно. Так работает наша система", - сказал Мишель.

При этом глава Евросовета отметил, что до сих пор в вопросах, связанных с Украиной, странам ЕС удавалось находить компромиссы друг с другом.

Со своей стороны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объясняя, почему нельзя предугадать, когда Украина может присоединиться к Евросоюзу, констатировала, что при рассмотрении заявок стран "не существует четкого графика".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ИНТЕГРАЦИЯ


Похожие новости


ЕК предоставит Украине 1 млрд евро на восстановление инфраструктуры Боррель объявил о предоставлении Украине 25 млн евро для разминирования территорий Перспективу вступления Украины в ЕС и восстановления страны обсудит двусторонний саммит в Киеве Фон дер Ляйен предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа ЕК выделит Украине помощь в 400 млн евро, включая гумпомощь - член ЕК На саммите ЕС-Украина объявят об увеличении военной помощи Евросоюза Киеву

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az