Блинкен отложил визит в Китай после инцидента с аэростатом

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
"Госсекретарь Энтони Блинкен отложил запланированную на выходные дипломатическую поездку в Китай, пока администрация Байдена оценивает ответ на обнаружение китайского аэростата, пролетавшего над режимными объектами в западной части Соединенных Штатов", - заявил высокопоставленный американский представитель.
Со своей стороны Bloomberg отмечет, что в администрации США пока не определили, когда в итоге состоится этот визит. Агентство пишет со ссылкой на официальных лиц, что новые даты выберут, "когда для этого будут подходящие условия".
Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера сообщил, что власти США в течение последних нескольких дней отслеживают над северной частью США аэростат, предположительно, принадлежащий Китаю. За перемещением шара также следили власти Канады, в министерстве обороны страны заявили, что "Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства".
В Пекине заявили, что замеченный над США аэростат, который в Вашингтоне назвали китайским разведывательным зондом, оказался "гражданским воздушным судном", которое сбилось с курса. В МИД КНР отметили, что это воздушное судно используется в научных целях, главным образом метеорологических.
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