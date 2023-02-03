Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 75.88 -0.53 Brent 82.22 -0.62

Дальнее зарубежье 03.02.2023 20:31

Блинкен отложил визит в Китай после инцидента с аэростатом

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

"Госсекретарь Энтони Блинкен отложил запланированную на выходные дипломатическую поездку в Китай, пока администрация Байдена оценивает ответ на обнаружение китайского аэростата, пролетавшего над режимными объектами в западной части Соединенных Штатов", - заявил высокопоставленный американский представитель.

Со своей стороны Bloomberg отмечет, что в администрации США пока не определили, когда в итоге состоится этот визит. Агентство пишет со ссылкой на официальных лиц, что новые даты выберут, "когда для этого будут подходящие условия".

Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера сообщил, что власти США в течение последних нескольких дней отслеживают над северной частью США аэростат, предположительно, принадлежащий Китаю. За перемещением шара также следили власти Канады, в министерстве обороны страны заявили, что "Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства".

В Пекине заявили, что замеченный над США аэростат, который в Вашингтоне назвали китайским разведывательным зондом, оказался "гражданским воздушным судном", которое сбилось с курса. В МИД КНР отметили, что это воздушное судно используется в научных целях, главным образом метеорологических.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ВИЗИТ, ПЕРЕНОС


Похожие новости


Американский конгрессмен предупреждает об опасности войны с Китаем из-за политики Байдена Американский генерал призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем после выборов президента США В США обеспокоены возможными претензиями Китая на территории на Луне Китайские военные опровергли заявления США об опасных действиях истребителя КНР вблизи американского самолета-разведчика Глава МИД КНР назвал налаживание отношений с США, РФ и ЕС главными задачами внешней политики Китай раскритиковал американский оборонный бюджет на 2023 год

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az