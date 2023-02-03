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Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 75.88 -0.53 Brent 82.22 -0.62

ТЭК 03.02.2023 20:08

Нефть начала резко дорожать

Цены на нефть перешли к активному росту вечером в пятницу, однако все равно завершают неделю в минусе на отсутствии ясности по поводу спроса на топливо в Китае.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,45 (1,76%) - до $83,62 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,51 (1,99%) - до $77,39 за баррель.

Внезапный подъем котировок, которые снижались на протяжении большей части торгов в пятницу, можно объяснить сильными статданными по рынку труда США, считает нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит.

В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в американской экономике в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение до 3,6%.

Цены на рынке оказались под давлением на уходящей неделе, поскольку стало известно об очередном значительном росте запасов нефти и нефтепродуктов в США, отметил стратег Commerzbank Карстен Фритш.

"С начала года коммерческие запасы нефти выросли на 32 млн баррелей. Резервы бензина растут четыре недели подряд и увеличились за это время на 12 млн баррелей. Даже запасы дистиллятов повысились впервые в 2023 году, - написал Фритш. - Обычно в это время года запасы сокращаются. Иными словами, предложение на американском рынке нефти превышало спрос в январе".

На следующей неделе внимание инвесторов будет направлено на сигналы дальнейшей траектории спроса в Китае, а также на последствия вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, добавил эксперт.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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