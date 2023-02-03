МАГАТЭ проводит первую ротацию своих экспертов на ряде украинских АЭС

МАГАТЭ провело первую с начала миссии экспертов организации ротацию сотрудников на Ровенской АЭС, в скором времени сделает это еще на трех украинских объектах, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Постоянные команды экспертов МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой и в зоне Чернобыльской АЭС продолжают оказывать техническую помощь и давать рекомендации, проводят оценку того, что требуется станциям, а также передают результаты в штаб-квартиру в Вене", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
"Первая ротация сотрудников МАГАТЭ на этих объектах началась", - указано в нем.
В сообщении отмечается, что новая команда уже прибыла на Ровенскую АЭС, в "ближайшие дни" будет произведена смена составов на Южно-Украинской, Хмельницкой и Чернобыльской АЭС.
В январе МАГАТЭ разместило свои миссии на некоторых АЭС Украины, в том числе на Чернобыльской АЭС. Глава организации Рафаэль Гросси лично посетил эти объекты.
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