МАГАТЭ проводит первую ротацию своих экспертов на ряде украинских АЭС

МАГАТЭ провело первую с начала миссии экспертов организации ротацию сотрудников на Ровенской АЭС, в скором времени сделает это еще на трех украинских объектах, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Постоянные команды экспертов МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой и в зоне Чернобыльской АЭС продолжают оказывать техническую помощь и давать рекомендации, проводят оценку того, что требуется станциям, а также передают результаты в штаб-квартиру в Вене", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

"Первая ротация сотрудников МАГАТЭ на этих объектах началась", - указано в нем.

В сообщении отмечается, что новая команда уже прибыла на Ровенскую АЭС, в "ближайшие дни" будет произведена смена составов на Южно-Украинской, Хмельницкой и Чернобыльской АЭС.

В январе МАГАТЭ разместило свои миссии на некоторых АЭС Украины, в том числе на Чернобыльской АЭС. Глава организации Рафаэль Гросси лично посетил эти объекты.