Пентагон объявил о пакете военной помощи Киеву в $2,2 млрд

Министерство обороны США объявило в пятницу об очередном транше военной помощи Украине, сообщают американские СМИ.
Стоимость этого пакета оценивается в $2,2 млрд.
В списке вооружений, переданном американским журналистам, значатся дополнительные боеприпасы для систем РСЗО HIMARS.
Также США, среди прочего, передадут Киеву 155-миллимиетровые артиллерийские снаряды, минометные боеприпасы, 181 бронетранспортер с защитой от мин, 2 тыс. противотанковых ракет. Речь идет о вооружении, которое хранится на складах - его можно относительно быстро передать Киеву.
Кроме того, Пентагон объявил, что закупит для Украины некоторые виды вооружения. Их передача Украине займет больше времени. В частности, речь идет о различном оборудовании для украинской системы ПВО, мобильные ракеты-перехватчики HAWK.
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