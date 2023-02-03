Пентагон объявил о пакете военной помощи Киеву в $2,2 млрд

Министерство обороны США объявило в пятницу об очередном транше военной помощи Украине, сообщают американские СМИ.

Стоимость этого пакета оценивается в $2,2 млрд.

В списке вооружений, переданном американским журналистам, значатся дополнительные боеприпасы для систем РСЗО HIMARS.

Также США, среди прочего, передадут Киеву 155-миллимиетровые артиллерийские снаряды, минометные боеприпасы, 181 бронетранспортер с защитой от мин, 2 тыс. противотанковых ракет. Речь идет о вооружении, которое хранится на складах - его можно относительно быстро передать Киеву.

Кроме того, Пентагон объявил, что закупит для Украины некоторые виды вооружения. Их передача Украине займет больше времени. В частности, речь идет о различном оборудовании для украинской системы ПВО, мобильные ракеты-перехватчики HAWK.