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Дальнее зарубежье 03.02.2023 22:49

Франция и Италия поставят Украине систему ПВО

Франция и Италия договорились о поставке Украине зенитного ракетного комплекса SAMP-T, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

Глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню в ходе телефонного разговора со своим итальянским коллегой Гуидо Крозетто в пятницу согласовал последние детали этой поставки.

Указано, что система ПВО будет поставлена весной 2023 года.

Французские СМИ отмечают, что речь идет о первой поставке европейской системы ПВО большого радиуса действия в Украину.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ПВО, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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