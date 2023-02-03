Франция и Италия поставят Украине систему ПВО

Франция и Италия договорились о поставке Украине зенитного ракетного комплекса SAMP-T, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ. Глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню в ходе телефонного разговора со своим итальянским коллегой Гуидо Крозетто в пятницу согласовал последние детали этой поставки. Указано, что система ПВО будет поставлена весной 2023 года. Французские СМИ отмечают, что речь идет о первой поставке европейской системы ПВО большого радиуса действия в Украину.

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