Сдавать Бахмут никто не будет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывода украинских войск из фронтового Бахмута (Донецкая область) не будет.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС", отвечая на вопросы журналистов.

В то же время, как отметил Зеленский, ускорение поставок иностранными партнерами оружия в Украину, а именно дальнобойного, позволит ВСУ не только не отойти от Бахмута, но и начать деоккупацию всего Донбасса.

По его словам, у Украины есть конкретный перечень необходимого дальнобойного оружия.