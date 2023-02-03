Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 75.88 -0.53 Brent 82.22 -0.62

СНГ 03.02.2023 23:01

Сдавать Бахмут никто не будет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывода украинских войск из фронтового Бахмута (Донецкая область) не будет.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС", отвечая на вопросы журналистов.

В то же время, как отметил Зеленский, ускорение поставок иностранными партнерами оружия в Украину, а именно дальнобойного, позволит ВСУ не только не отойти от Бахмута, но и начать деоккупацию всего Донбасса.

По его словам, у Украины есть конкретный перечень необходимого дальнобойного оружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, БАХМУТ


Похожие новости


Зеленский посетил Бахмут

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az