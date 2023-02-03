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СНГ 03.02.2023 23:23

«Танковая коалиция» нужна Украине для контрнаступления – министр

Украина будет использовать основные боевые танки, предоставленные странами НАТО, для контрнаступления, заявил министр обороны Украины Алексей Резников

"Танковая коалиция" с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их в качестве "стального кулака" для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы. Наш Генеральный штаб примет решение, в каком именно месте это делать", - сказал Резников на совместной пресс-конференции с вице-премьером - министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в пятницу.

Резников отметил, что для сдерживания возможного нового российского наступления на юге и востоке ВСУ задействуют имеющиеся ресурсы, в первую очередь 155-мм артиллерию и другие средства поражения.

"Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остается 155 мм артиллерия и снаряды к ней", - подчеркнул министр обороны Украины.

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Тэги: РЕЗНИКОВ, ТАНКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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