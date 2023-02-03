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Дальнее зарубежье 03.02.2023 23:54

США ввели санкции против восьми иранцев, связанных с производством беспилотников

США ввели санкции против восьми граждан Ирана, занимающих руководящие должности на предприятии Paravar Pars, которое производит беспилотники, цитирует в пятницу госдеп заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

В Вашингтоне эту компанию обвиняют в том, что она производит БПЛА, а беспилотники, как утверждают в США, впоследствии поставляют России.

"США будут продолжать использовать любые доступные нам средства для подрыва таких поставок и для того, чтобы нанести ущерб тем, кто вовлечен в такую деятельность", - отмечается в заявлении.

Помимо США также ЕС и Британия ввели санкции против иранских бизнесменов и предприятий за разработку и предполагаемую поставку беспилотников России.

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Тэги: США, ИРАН, БЕСПИЛОТНИКИ, САНКЦИИ


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