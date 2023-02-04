Пентагон зафиксировал китайский аэростат над Латинской Америкой

США обнаружили, что еще один китайский аэростат, который квалифицируется в Соединенных Штатах как разведывательный, в настоящее время находится над территорией Латинской Америки, сообщил телеканал Fox News.

"Мы видим сообщения о воздушном шаре, пролетающим над Латинской Америкой. Теперь мы считаем, что это еще один китайский аэростат наблюдения", - заявил телеканалу официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер.

Как сообщалось накануне, Минобороны США над территорией США был обнаружен объект, "предназначенный для сбора разведданных, который, скорее всего, был запущен Китайской Народной Республикой". Был зафиксирован его пролет над американскими режимными объектами.

Это сообщение вылилось в дипломатический скандал между США и Китаем. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай.

В Пекине признали принадлежность аэростат Китаю и заявили, что он является "гражданским воздушным судном", которое сбилось с курса. В МИД КНР отметили, что это воздушное судно используется в научных целях, главным образом метеорологических, и выразили сожаление в том, что оно "отклонилось в сторону Соединенных Штатов из-за форс-мажорных обстоятельств".

"Китай продолжит поддерживать связь с американской стороной и должным образом отреагирует на эту неожиданную ситуацию, вызванную форс-мажорными обстоятельствами", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.