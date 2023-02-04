В Германии обсуждают возвращение обязательной военной службы

В Германии началось обсуждение возврата обязательной военной службы, отмененной в 2011 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным издания, министр обороны Германии Борис Писториус назвал приостановление обязательной военной службы ошибкой.
Издание напоминает, что за последние два десятилетия немецкая армия сократилась с 317 тыс. солдат до 183 тыс.
При этом министр отметил, что в ближайшие два-три года возвращение обязательной службы никак не поможет Германии.
Депутат правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС) Патрик Сенсбург, который в 2011 году голосовал против отмены призыва, считает, что нынешнего количество военных недостаточно для защиты страны в случае чрезвычайной ситуации.
А профессиональная военная служба недостаточно привлекательна, чтобы существенно увеличить численность армии.
По словам Сенсбурга, несмотря на дороговизну обязательной службы, ее возвращение - это вопрос способности Бундесвера защищать свою страну.
Депутат Вольфганг Хельмих, в свою очередь, напомнил изданию, что ежегодно в Германии появляется около 700 тыс. юношей и девушек призывного возраста, но для того, что принять их в армию, не существует необходимых структур и военной техники.
Хельмих отметил, что главной проблемой Бундестага является недостаток технических специалистов, поэтому вместо введения обязательной службы он предложил сосредоточиться на рекрутировании хорошо подготовленных кандидатов и удержании их на службе.
В.Алиев
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