США впервые перечислили изъятые российские активы на нужды Украины

Соединенные Штаты объявили о передаче Украине около $5,4 млн, изъятых у российского бизнесмена Константина Малофеева. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление министра юстиции, генпрокурора США Меррика Гарланда.

"Я утвердил первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине", - сказал он.

В свою очередь, украинский генпрокурор Андрей Костин поблагодарил США за "их решительные усилия и поддержку" и пообещал, что народ Украины "никогда этого не забудет".

Накануне суд южного округа Нью-Йорка постановил разрешить конфискацию $5,4 млн со счета российского предпринимателя Константина Малофеева в Sunflower Bank. Уточняется, что это первое постановление по изъятию средств российского гражданина после начала блокировки счетов российских граждан в США на основании санкций.

В.Алиев