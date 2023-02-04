США впервые перечислили изъятые российские активы на нужды Украины

Соединенные Штаты объявили о передаче Украине около $5,4 млн, изъятых у российского бизнесмена Константина Малофеева. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление министра юстиции, генпрокурора США Меррика Гарланда.
"Я утвердил первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине", - сказал он.
В свою очередь, украинский генпрокурор Андрей Костин поблагодарил США за "их решительные усилия и поддержку" и пообещал, что народ Украины "никогда этого не забудет".
Накануне суд южного округа Нью-Йорка постановил разрешить конфискацию $5,4 млн со счета российского предпринимателя Константина Малофеева в Sunflower Bank. Уточняется, что это первое постановление по изъятию средств российского гражданина после начала блокировки счетов российских граждан в США на основании санкций.
В.Алиев
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