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Бизнес и законодательство 04.02.2023 12:55

Завод по производству промышленных взрывчатых веществ на западе Азербайджана будет готов в 2023г

ООО «AzerBlast» («дочка» ЗАО «AzerGold») планирует в 2023 году ввести в эксплуатацию в Гяндже (запад Азербайджана) завод по производству промышленных взрывчатых веществ, сообщил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

«Работы по реализации проекта строительства завода по производству взрывчатых веществ промышленного значения дочерней компанией – ООО «AzerBlast», созданным на основе модели государственно-частного партнерства, продолжаются быстрыми темпами. В текущем году в Гяндже планируется начать и завершить строительные работы на заводе промышленных взрывчатых веществ с производственной мощностью 31 тыс. тонн», - сказал Ибрагимов на совещании, посвященного итогам 2022 года и предстоящим задачам.

AzerBlast прошло госрегистрацию 9 марта 2021 года. Компания учреждена для удовлетворения спроса внутреннего ранка на гражданские взрывчатые вещества в горнодобывающей и строительной отраслях, и на устранение зависимости от импорта. Данные взрывчатые вещества широко используются в промышленности при различных взрывных работах, строительстве тоннелей, автомагистралей, дамб, а также при эксплуатации шахт.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Р.Ахмедов

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Тэги: AZERGOLD, ГЯНДЖА, ЗАВОД


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