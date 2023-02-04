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Дальнее зарубежье 04.02.2023 13:49

ВМС Бразилии затопили в Атлантике свой единственный авианосец

Власти Бразилии приняли решение затопить в Атлантике единственный в стране авианосец А12 "Сан-Паулу", который был списан, в связи с экологическими рисками, сообщил в субботу местный портал G1.

"Процедуру провели бразильские ВМС с соблюдением необходимой техники безопасности, чтобы избежать логистического, оперативного, экологического и экономического ущерба бразильскому государству", - говорится в заявлении ВМС Бразилии, которое приводит портал.

Бразилия приобрела авианосец в 2000 году у Франции, его произвели в 1960 году для французских ВМС. Он принимал участие в атмосферных ядерных испытаниях Франции в Тихом океане.

Корабль несколько лет назад списали и продали на металлолом в Турцию. Однако в 2021 году турецкая компания, купившая корабль, отказалась от его ввоза и демонтажа. Вернуть на территорию Бразилии корабль также было невозможно - власти запретили его буксировку во внутренние воды из-за риска, что он сядет на мель. При этом в корпусе авианосца уже было несколько брешей, что создавало риск неконтролируемого затопления.

Кроме того, в корпусе корабля было обнаружено не менее 600 тонн асбеста и другие токсичные отходы, признанные канцерогенами. Учитывая это, суд в Бразилии постановил провести контролируемое затопление. Авианосец затопили в 350 км от побережья Бразилии на глубине порядка 5 км.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, АВИАНОСЕЦ, ЗАТОПЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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