ВМС Бразилии затопили в Атлантике свой единственный авианосец

Власти Бразилии приняли решение затопить в Атлантике единственный в стране авианосец А12 "Сан-Паулу", который был списан, в связи с экологическими рисками, сообщил в субботу местный портал G1.
"Процедуру провели бразильские ВМС с соблюдением необходимой техники безопасности, чтобы избежать логистического, оперативного, экологического и экономического ущерба бразильскому государству", - говорится в заявлении ВМС Бразилии, которое приводит портал.
Бразилия приобрела авианосец в 2000 году у Франции, его произвели в 1960 году для французских ВМС. Он принимал участие в атмосферных ядерных испытаниях Франции в Тихом океане.
Корабль несколько лет назад списали и продали на металлолом в Турцию. Однако в 2021 году турецкая компания, купившая корабль, отказалась от его ввоза и демонтажа. Вернуть на территорию Бразилии корабль также было невозможно - власти запретили его буксировку во внутренние воды из-за риска, что он сядет на мель. При этом в корпусе авианосца уже было несколько брешей, что создавало риск неконтролируемого затопления.
Кроме того, в корпусе корабля было обнаружено не менее 600 тонн асбеста и другие токсичные отходы, признанные канцерогенами. Учитывая это, суд в Бразилии постановил провести контролируемое затопление. Авианосец затопили в 350 км от побережья Бразилии на глубине порядка 5 км.
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