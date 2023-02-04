Поставки газа из Азербайджана в Болгарию в 2022г составили 600 млн кубометров

Поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2022 году составили 600 млн кубометров, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Шахбазов в своем твиттере написал, что провел в Баку встречу с министром энергетики Болгарии Розеном Христовым.

«Обсудили перспективы диверсификации поставок газа по интерконнектору IGB, другими маршрутами. В 2022 году наш экспорт газа в Болгарию составил 600 млн кубометров», - отметил Шахбазов.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году экспортировал в Болгарию 280 млн кубометров газа. Таким образом, в 2022 году объем поставок вырос в 2,1 раза.

Р.Ахмедов