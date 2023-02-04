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ТЭК 04.02.2023 14:45

Поставки газа из Азербайджана в Болгарию в 2022г составили 600 млн кубометров

Поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2022 году составили 600 млн кубометров, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Шахбазов в своем твиттере написал, что провел в Баку встречу с министром энергетики Болгарии Розеном Христовым.

«Обсудили перспективы диверсификации поставок газа по интерконнектору IGB, другими маршрутами. В 2022 году наш экспорт газа в Болгарию составил 600 млн кубометров», - отметил Шахбазов.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году экспортировал в Болгарию 280 млн кубометров газа. Таким образом, в 2022 году объем поставок вырос в 2,1 раза.

Р.Ахмедов

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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