Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном о торгово-экономическом сотрудничестве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение «О торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном».
Соответствующий указ президента Азербайджана опубликован на сайте главы государства.
В соответствии с указом, функции обеспечения реализации статей этого соглашения возложены на министерство экономики Азербайджана.
МИДу поручено уведомить Турцию и Туркменистан о том, что Азербайджан выполнил необходимые внутригосударственные процедуры для вступления в силу данного соглашения.
Соглашение было подписано в Туркменбаши (14 декабря 2022 года – ИФ).
Р.Ахмедов
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