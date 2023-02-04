Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном о торгово-экономическом сотрудничестве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение «О торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном».

Соответствующий указ президента Азербайджана опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с указом, функции обеспечения реализации статей этого соглашения возложены на министерство экономики Азербайджана.

МИДу поручено уведомить Турцию и Туркменистан о том, что Азербайджан выполнил необходимые внутригосударственные процедуры для вступления в силу данного соглашения.

Соглашение было подписано в Туркменбаши (14 декабря 2022 года – ИФ).

Р.Ахмедов