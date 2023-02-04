Сербия рассчитывает на поставки газа из Азербайджана в начале 2024г

Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки азербайджанского газа, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.
«Сербия стала более активно участвовать в проекте Южного газового коридора на более позднем этапе, но мы быстро работаем над тем, чтобы стать частью этого маршрута. Это позволит нам диверсифицировать наши источники поставок газа и обеспечить их большую безопасность», - сказала Джедович в Баку на девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по ее словам, осенью 2023 года будет завершено строительство газового интерконнектора Болгария-Сербия. «Первые поставки газа (из Азербайджана – ИФ) мы ожидаем в начале 2024 года, что также зависит от скорости коммерческих переговоров всех заинтересованных сторон. Мы надеемся на максимальную эффективность переговоров, чтобы газ из Азербайджана, как можно скорее, мог поступать в Сербию», - подчеркнула она.
Джедович подчеркнула, что в Баку она планирует провести переговоры с представителями Азербайджана по объемам поставок газа и цене, а также получения электроэнергии из Азербайджана.
Ранее сообщалось, что Сербия за счет поставок из Азербайджана планирует покрывать до 40% своих потребностей в газе.
Р.Ахмедов
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