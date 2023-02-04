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Транспорт и связь 04.02.2023 16:22

Азербайджан и Монтенегро подписали Соглашение о воздушном сообщении

Между Азербайджаном и Монтенегро подписано Соглашение о воздушном сообщении.

Документ подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и находящийся с визитом в Баку министр капитальных инвестиций Монтенегро Эрвин Ибрагимович. Об этом сообщил Р.Набиев в своём Twitter аккаунте.

"Данное Соглашение облегчит взаимные визиты граждан двух стран и окажет положительное влияние на развитие туризма и культурных связей между нашими странами", - прокомментировал подписание документа Набиев.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОНТЕНЕГРО, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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