Азербайджан и Монтенегро подписали Соглашение о воздушном сообщении

Между Азербайджаном и Монтенегро подписано Соглашение о воздушном сообщении.
Документ подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и находящийся с визитом в Баку министр капитальных инвестиций Монтенегро Эрвин Ибрагимович. Об этом сообщил Р.Набиев в своём Twitter аккаунте.
"Данное Соглашение облегчит взаимные визиты граждан двух стран и окажет положительное влияние на развитие туризма и культурных связей между нашими странами", - прокомментировал подписание документа Набиев.
В.Алиев
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