Азербайджан и Монтенегро подписали Соглашение о воздушном сообщении

Между Азербайджаном и Монтенегро подписано Соглашение о воздушном сообщении.

Документ подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и находящийся с визитом в Баку министр капитальных инвестиций Монтенегро Эрвин Ибрагимович. Об этом сообщил Р.Набиев в своём Twitter аккаунте.

"Данное Соглашение облегчит взаимные визиты граждан двух стран и окажет положительное влияние на развитие туризма и культурных связей между нашими странами", - прокомментировал подписание документа Набиев.

В.Алиев