Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 73.39 -2.49 Brent 79.94 -2.23

Дальнее зарубежье 04.02.2023 19:05

Восемь республиканцев могут бросить вызов Трампу на выборах 2024 года

По меньшей мере восемь видных представителей Республиканской партии США могут бросить вызов на праймериз экс-президенту США Дональду Трампу, который к настоящему моменту - единственный политик из партии, объявивший о намерении участвовать в выборах президента, пишет в субботу газета The Hill.

Так, бывший постпред США в ООН Никки Хейли не исключила, что будет баллотироваться на выборах президента в 2024 году. The Hill со ссылкой на собственные источники сообщает, что Хейли может официально объявить об этом 15 февраля. Сама Хейли ранее в интервью Fox News заявляла, что не будет участвовать в выборах президента, если Трамп объявит о намерении баллотироваться.

Трамп в свою очередь прокомментировал эту информацию в социальной сети Truth Social: "Никки должна следовать зову сердца, а не чести. Конечно, нужно баллотироваться". К записи он прикрепил видео с записью того самого интервью Хейли.

Еще одним "тяжеловесом", который может объявить о намерении баллотироваться на выборах, считают Майка Пенса, бывшего вице-президента США. Он заявлял ранее в интервью газете The Hill, что "продолжает путешествовать по стране" и примет решение в ближайшие месяцы. Однако, в последние дни его имя чаще появляется в американских СМИ в контексте проводимых ФБР обысков в домах видных политиков, сотрудники ФБР разыскивают секретные документы. В доме Пенса также могут провести обыски.

Бывший госсекретарь Майк Помпео заявил в декабре, что объявит о своих планах весной 2023 года. Газета пишет, что в последнее время он предпринимает действия, которые могут свидетельствовать о том, что Помпео может баллотироваться на выборах президента. В частности, он выпустил собственные мемуары и делал резкие "выпады" в соцсетях против своего бывшего руководителя - Трампа. "Нам говорили, что мы устанем побеждать. Но я устал проигрывать, как и многие другие республиканцы", - заявил он, указав на то, что вопреки словам Трампа, республиканцы показали себя хуже, чем ожидалось, на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс.

Также газета пишет, что объявить о намерении баллотироваться на выборах президента могут объявить бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт. Каждый из них, пишет газета, в разное время заявлял о том, что готов серьезно рассмотреть такую возможность.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РЕСПУБЛИКАНЦЫ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТУРА


Похожие новости


Бывший вице-президент США считает, что на президентских выборах республиканцы выдвинут лучшую, чем Трамп, кандидатуру Кевин Маккарти победил на выборах лидера республиканцев в Палате представителей США Республиканцы после промежуточных выборов спорят по поводу политических перспектив Трампа Суд в США приговорил к году тюрьмы выходца из СССР Фрумана за незаконное финансирование политиков Более 50% республиканцев проголосует за Трампа, если он баллотируется на выборах 2024 года - опрос Республиканцы на партийном съезде выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az