Восемь республиканцев могут бросить вызов Трампу на выборах 2024 года

По меньшей мере восемь видных представителей Республиканской партии США могут бросить вызов на праймериз экс-президенту США Дональду Трампу, который к настоящему моменту - единственный политик из партии, объявивший о намерении участвовать в выборах президента, пишет в субботу газета The Hill.
Так, бывший постпред США в ООН Никки Хейли не исключила, что будет баллотироваться на выборах президента в 2024 году. The Hill со ссылкой на собственные источники сообщает, что Хейли может официально объявить об этом 15 февраля. Сама Хейли ранее в интервью Fox News заявляла, что не будет участвовать в выборах президента, если Трамп объявит о намерении баллотироваться.
Трамп в свою очередь прокомментировал эту информацию в социальной сети Truth Social: "Никки должна следовать зову сердца, а не чести. Конечно, нужно баллотироваться". К записи он прикрепил видео с записью того самого интервью Хейли.
Еще одним "тяжеловесом", который может объявить о намерении баллотироваться на выборах, считают Майка Пенса, бывшего вице-президента США. Он заявлял ранее в интервью газете The Hill, что "продолжает путешествовать по стране" и примет решение в ближайшие месяцы. Однако, в последние дни его имя чаще появляется в американских СМИ в контексте проводимых ФБР обысков в домах видных политиков, сотрудники ФБР разыскивают секретные документы. В доме Пенса также могут провести обыски.
Бывший госсекретарь Майк Помпео заявил в декабре, что объявит о своих планах весной 2023 года. Газета пишет, что в последнее время он предпринимает действия, которые могут свидетельствовать о том, что Помпео может баллотироваться на выборах президента. В частности, он выпустил собственные мемуары и делал резкие "выпады" в соцсетях против своего бывшего руководителя - Трампа. "Нам говорили, что мы устанем побеждать. Но я устал проигрывать, как и многие другие республиканцы", - заявил он, указав на то, что вопреки словам Трампа, республиканцы показали себя хуже, чем ожидалось, на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс.
Также газета пишет, что объявить о намерении баллотироваться на выборах президента могут объявить бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт. Каждый из них, пишет газета, в разное время заявлял о том, что готов серьезно рассмотреть такую возможность.
Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.
Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном о торгово-экономическом сотрудничестве
Баку и Брюссель договорились активизировать деятельность в вопросе расширения ЮГК и поставок зеленой энергии
Симсон на встрече с Алиевым: ЕС готов к расширению сотрудничества с Азербайджаном в электроэнергетике
Хорватия и Болгария могут продолжать импорт нефтепродуктов из РФ вне price cap - OFAC
Страны ЕС по газопроводу TAP суммарно получили свыше 20 млрд кубометров газа из Азербайджана
Азербайджан и Монтенегро подписали Соглашение о воздушном сообщении
В Азербайджане незначительный суточный спад случаев COVID-19
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Алиев наградил сотрудников посольства Азербайджана в Иране, отличившихся при предотвращении теракта в дипмиссии
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Внутренняя ипотека от Kapital Bank стала еще выгоднее
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают