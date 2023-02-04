Комиссия сената Швейцарии не поддержала закон, разрешающий реэкспорт оружия на Украину

Комитет по безопасности Сената Швейцарии (CSP-E) выступил против предложенного комиссией ассамблеи (CSP-N) закона, разрешающего реэкспорт швейцарского оружия на Украину. Об этом сообщается на официальном сайте парламента Швейцарии.

В публикации отмечается, что девятью голосами против трех комиссия отказалась поддержать инициативу, которая направлена на внесение поправок в Федеральноый закон о военном имуществе (LFMG), который предполагает аннулировать декларацию о недопущении реэкспорта, если будет установлено, что реэкспорт военной техники на Украину связан с российско-украинской войной.

По мнению членов комиссии, разрешение на реэкспорт противоречит принципу равного обращения, закрепленному в законе о нейтралитете.

В.Алиев