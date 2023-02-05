Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 73.39 -2.49 Brent 79.94 -2.23

Дальнее зарубежье 05.02.2023 12:48

Скончался экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в возрасте 79 лет в больнице в Дубае, где он находился на лечении от продолжительной болезни, сообщает в воскресенье "Аль-Арабийя".

Представители экс-президента в минувшую пятницу объявили, что Мушарраф серьезно болен, и у него отказывают внутренние органы.

Мушарраф родился в 1943 году в Дели. После обретения Пакистаном независимости закончил военную академию, участвовал в боевых действиях против Индии. Занимал ряд должностей в вооруженных силах Пакистана, в 1998 году стал начальником штаба сухопутных войск Пакистана.

В 1999 году в результате военного переворота Мушарраф стал главой исполнительной власти Пакистана, с 2001 по 2008 годы находился на посту президента. Добровольно ушел в отставку из-за угрозы импичмента, позже уехал в Великобританию.

Против экс-президента заводили два уголовных дела, в том числе по обвинениям в причастности к убийству экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году в городе Равалпинди. В 2013 году вернулся в Пакистан для участия в парламентских выборах, но власти дважды арестовывали его. Впоследствии Мушаррафа освободили под залог по ряду пунктов обвинения.

В 2016 году Верховный суд Пакистана разрешил Мушаррафу покинуть страну, после чего он уехал в ОАЭ на лечение. В 2019 году специальный суд Пакистана приговорил его к смертной казни по делу о государственной измене. В частности, Мушаррафа обвиняли в нарушении положений Конституции в 2007 году, когда он ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, КОНЧИНА


Похожие новости


Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни На бывшего пакистанского лидера Мушаррафа совершено покушение, политик не пострадал Суд над экс-лидером Пакистана Мушаррафом перенесен из соображений безопасности Экс-президент Пакистана Мушарраф явился в суд на слушания по делу о государственной измене

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az