Скончался экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в возрасте 79 лет в больнице в Дубае, где он находился на лечении от продолжительной болезни, сообщает в воскресенье "Аль-Арабийя".

Представители экс-президента в минувшую пятницу объявили, что Мушарраф серьезно болен, и у него отказывают внутренние органы.

Мушарраф родился в 1943 году в Дели. После обретения Пакистаном независимости закончил военную академию, участвовал в боевых действиях против Индии. Занимал ряд должностей в вооруженных силах Пакистана, в 1998 году стал начальником штаба сухопутных войск Пакистана.

В 1999 году в результате военного переворота Мушарраф стал главой исполнительной власти Пакистана, с 2001 по 2008 годы находился на посту президента. Добровольно ушел в отставку из-за угрозы импичмента, позже уехал в Великобританию.

Против экс-президента заводили два уголовных дела, в том числе по обвинениям в причастности к убийству экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году в городе Равалпинди. В 2013 году вернулся в Пакистан для участия в парламентских выборах, но власти дважды арестовывали его. Впоследствии Мушаррафа освободили под залог по ряду пунктов обвинения.

В 2016 году Верховный суд Пакистана разрешил Мушаррафу покинуть страну, после чего он уехал в ОАЭ на лечение. В 2019 году специальный суд Пакистана приговорил его к смертной казни по делу о государственной измене. В частности, Мушаррафа обвиняли в нарушении положений Конституции в 2007 году, когда он ввел в стране режим чрезвычайного положения.