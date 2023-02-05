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Регион 05.02.2023 14:29

В Турции заявили, что смогут найти альтернативу американским истребителям F-16

Турция найдет альтернативу американским истребителям F-16, если Вашингтон откажется продавать их Анкаре. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар газете Milliyet.

"Мы также говорим, что F-16 не являются для нас единственным вариантом", - сказал он. Акар выразил надежду, что "в США возобладает здравый смысл, и они примут решение исходя из всесторонней оценки проблемы".

По его словам, члены турецкого парламента проводят переговоры с представителями конгресса США по вопросу покупки истребителей.

Ранее американские сенаторы обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой отложить продажу Турции истребителей до одобрения Анкарой заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын предостерег США от увязывания продаж F-16 c принятием Швеции в НАТО.

Официальный представитель американского госдепа Нед Прайс заявил, что администрация США не возражает против продажи истребителей F-16 Турции, но у конгресса тоже есть право голоса.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ИСТРЕБИТЕЛИ, F/16


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