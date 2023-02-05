В Азербайджане выявлено 18 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 18 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 082, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 22 случая.
За 24 часа умер 1 больной COVID-19 (накануне - 1).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 96 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 811 человек (+19 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 175 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 340 тестов на коронавирус против 1 тыс. 485 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 496 тыс. 040 тестов на COVID-19.
В.Алиев
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