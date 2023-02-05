Премьер-министр Израиля Нетаньяху попросил принять меры из-за угрозы его убийства

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правоохранителей расследовать случаи подстрекательства против министров его правительства и его самого, включая угрозу убийством. Об этом сообщается на сайте канцелярии главы израильского кабмина.
"В последние недели мы стали свидетелями растущей волны ежедневного подстрекательства, которое выходит за любые рамки. Казалось, что угрозы в адрес избранных должностных лиц и меня перешли все границы...", - отметил израильский премьер.
По словам Нетаньяху, он ждет, что следователи примут меры в отношении причастных к угрозам.
"Мы шокированы призывом Зеэва Раза убить премьер-министра Нетаньяху и министров его правительства", - подчеркнули в партии премьер-министра Израиля.
В.Алиев
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