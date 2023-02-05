В ЕС напомнили Грузии о последствиях возобновления авиасообщения с Россией

Европейский союз не исключил применения санкций против Грузии на фоне дискуссий о возможности возобновить авиасообщение с Российской Федерацией.
Как заявил представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано в комментарии Netgazeti, за подобное сотрудничество со страной-агрессором Евросоюз будет применять санкции.
"Нам известно о последних дискуссиях относительно возможного возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией", - сказал он.
Он предупредил страну о неуместности разговоров относительно возобновления авиасообщения с РФ в обход категорического запрета ЕС по этому поводу.
"Евросоюз призывает Грузию присоединяться к санкциям, примененным ЕС и другими странами против авиационной отрасли РФ, и сохранять бдительность в отношении попыток обходить санкции, поскольку санкционный режим предусматривает возможность применения санкций к тем, кто участвует или поддерживает обход санкций ЕС против России", - отметил Петер Стано.
В.Алиев
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