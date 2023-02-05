В ЕС напомнили Грузии о последствиях возобновления авиасообщения с Россией

Европейский союз не исключил применения санкций против Грузии на фоне дискуссий о возможности возобновить авиасообщение с Российской Федерацией.

Как заявил представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано в комментарии Netgazeti, за подобное сотрудничество со страной-агрессором Евросоюз будет применять санкции.

"Нам известно о последних дискуссиях относительно возможного возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией", - сказал он.

Он предупредил страну о неуместности разговоров относительно возобновления авиасообщения с РФ в обход категорического запрета ЕС по этому поводу.

"Евросоюз призывает Грузию присоединяться к санкциям, примененным ЕС и другими странами против авиационной отрасли РФ, и сохранять бдительность в отношении попыток обходить санкции, поскольку санкционный режим предусматривает возможность применения санкций к тем, кто участвует или поддерживает обход санкций ЕС против России", - отметил Петер Стано.

В.Алиев