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Регион 05.02.2023 19:45

В ЕС напомнили Грузии о последствиях возобновления авиасообщения с Россией

Европейский союз не исключил применения санкций против Грузии на фоне дискуссий о возможности возобновить авиасообщение с Российской Федерацией.

Как заявил представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано в комментарии Netgazeti, за подобное сотрудничество со страной-агрессором Евросоюз будет применять санкции.

"Нам известно о последних дискуссиях относительно возможного возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией", - сказал он.

Он предупредил страну о неуместности разговоров относительно возобновления авиасообщения с РФ в обход категорического запрета ЕС по этому поводу.

"Евросоюз призывает Грузию присоединяться к санкциям, примененным ЕС и другими странами против авиационной отрасли РФ, и сохранять бдительность в отношении попыток обходить санкции, поскольку санкционный режим предусматривает возможность применения санкций к тем, кто участвует или поддерживает обход санкций ЕС против России", - отметил Петер Стано.

В.Алиев

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ЕС, АВИАСООБЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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