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Внешняя политика 05.02.2023 18:50

МИД Азербайджана выразил соболезнование Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи с автобусной аварией в провинции Афьонкарахисар, повлекшей человеческие жертвы. Об этом говорится в воскресенье в публикации МИД в Twitter.

"Опечалены известием о гибели 8-и и ранении 35-и человек в результате аварии пассажирского автобуса, следовавшего из провинции Диярбакыр в Бодрум. Желаем скорейшего выздоровления раненым...", - говорится в публикации.

В воскресенье, 5 февраля, в Турции сошел с трассы и перевернулся пассажирский автобус. Восемь человек погибли, 35 пострадали.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИД, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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