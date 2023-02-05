МИД Азербайджана выразил соболезнование Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи с автобусной аварией в провинции Афьонкарахисар, повлекшей человеческие жертвы. Об этом говорится в воскресенье в публикации МИД в Twitter.
"Опечалены известием о гибели 8-и и ранении 35-и человек в результате аварии пассажирского автобуса, следовавшего из провинции Диярбакыр в Бодрум. Желаем скорейшего выздоровления раненым...", - говорится в публикации.
В воскресенье, 5 февраля, в Турции сошел с трассы и перевернулся пассажирский автобус. Восемь человек погибли, 35 пострадали.
В.Алиев
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