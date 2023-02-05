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Дальнее зарубежье 05.02.2023 21:30

Резников: самолеты будут, вопрос - какие

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина получит от партнеров боевые самолеты, и подчеркнул, что этот вопрос обсуждается.

«Сегодня мы с вами в плане получения оружия, который был расписан, я это называю wish list to Santa, получили все, остались только самолеты. Могу дать вам оптимизм - самолеты тоже будут, вопрос просто - какие», - сказал Резников на пресс-конференции в воскресенье.

Он отметил, что самолеты - составляющая противовоздушной обороны.

Резников вновь отметил, что бренд и название самолетов не принципиальность Украины, и этот вопрос будет решаться на экспертном уровне с партнерами.

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Тэги: УКРАИНА, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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