Резников: самолеты будут, вопрос - какие

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина получит от партнеров боевые самолеты, и подчеркнул, что этот вопрос обсуждается.

«Сегодня мы с вами в плане получения оружия, который был расписан, я это называю wish list to Santa, получили все, остались только самолеты. Могу дать вам оптимизм - самолеты тоже будут, вопрос просто - какие», - сказал Резников на пресс-конференции в воскресенье.

Он отметил, что самолеты - составляющая противовоздушной обороны.

Резников вновь отметил, что бренд и название самолетов не принципиальность Украины, и этот вопрос будет решаться на экспертном уровне с партнерами.