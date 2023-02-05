Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 73.39 -2.49 Brent 79.94 -2.23

Дальнее зарубежье 05.02.2023 21:00

Некоторые арабские и западные страны закроют свои посольства в Афганистане

Власти нескольких арабских и западных стран решили закрыть свои посольства в Кабуле, передает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники.

По их информации, причиной такого решения послужили "угрозы в сфере безопасности".

Источники Al Arabiya не сообщили о том, какие именно государства решили приостановить работу своих диппредставительств в столице Афганистана.

Ранее афганская газета Hasht e Subh со ссылкой на источник писала, что сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись в королевство.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ПОСОЛЬСТВА, ЗАПАД


Похожие новости


Афганистан откроет посольство в Баку, а Азербайджан – в Кабуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az