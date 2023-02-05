Некоторые арабские и западные страны закроют свои посольства в Афганистане

Власти нескольких арабских и западных стран решили закрыть свои посольства в Кабуле, передает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники.

По их информации, причиной такого решения послужили "угрозы в сфере безопасности".

Источники Al Arabiya не сообщили о том, какие именно государства решили приостановить работу своих диппредставительств в столице Афганистана.

Ранее афганская газета Hasht e Subh со ссылкой на источник писала, что сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись в королевство.

В.Алиев