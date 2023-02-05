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СНГ 05.02.2023 21:06

Лукашенко и Путин договорились в ближайшее время определить дату встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает в воскресенье близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся сегодня вечером", - говорится в сообщении.

"Лукашенко и Путин обсудили три блока вопросов сотрудничества. Двусторонние отношения: обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России", - уточнили там.

"Основное, о чем договорились: определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия", - добавили в сообщении.

Также, как сообщил телеграм-канал, обсуждена "подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы".

"Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи", -заявили там.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, ПУТИН, РАЗГОВОР


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