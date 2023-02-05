Лукашенко и Путин договорились в ближайшее время определить дату встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает в воскресенье близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".
"Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся сегодня вечером", - говорится в сообщении.
"Лукашенко и Путин обсудили три блока вопросов сотрудничества. Двусторонние отношения: обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России", - уточнили там.
"Основное, о чем договорились: определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия", - добавили в сообщении.
Также, как сообщил телеграм-канал, обсуждена "подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы".
"Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи", -заявили там.
Глава МИД Азербайджана навестил раненных при нападении на посольство в Тегеране
МИД Азербайджана выразил соболезнование Турции
Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном о торгово-экономическом сотрудничестве
Хорватия и Болгария могут продолжать импорт нефтепродуктов из РФ вне price cap - OFAC
Страны ЕС по газопроводу TAP суммарно получили свыше 20 млрд кубометров газа из Азербайджана
Азербайджан и Монтенегро подписали Соглашение о воздушном сообщении
В Азербайджане выявлено 18 новых случаев COVID-19
В Азербайджане незначительный суточный спад случаев COVID-19
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Внутренняя ипотека от Kapital Bank стала еще выгоднее
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают