Зеленский объявил о санкциях против атомной отрасли России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 юрлиц из РФ, в том числе госкорпорации «Росатом», ее дочерних компаний и других компаний атомной отрасли РФ.

«И это не последнее решение относительно этой отрасли», - сказал он в видеообращении в воскресенье.

По его словам, «достаточно причин, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами».