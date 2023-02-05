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СНГ 05.02.2023 23:37

Зеленский объявил о санкциях против атомной отрасли России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 юрлиц из РФ, в том числе госкорпорации «Росатом», ее дочерних компаний и других компаний атомной отрасли РФ.

«И это не последнее решение относительно этой отрасли», - сказал он в видеообращении в воскресенье.

По его словам, «достаточно причин, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами».

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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