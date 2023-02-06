Украина рассчитывает увеличить импорт электроэнергии из Европы в 3 раза

Украина, испытывающая дефицит мощности в энергосистеме, рассчитывает в ближайшей перспективе увеличить импорт электроэнергии из Европы до 2 ГВт, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко на саммите "Украина - ЕС".
Его выступление на саммите транслировалось в YouTube.
По данным Минэнерго Украины, в настоящее время согласованные коммерческие перетоки электроэнергии между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдавией) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. Таким образом, Киев надеется на увеличение импорта примерно в 3 раза.
"Сейчас мы также нуждаемся в поддержке импортом электрической энергии. Принятие решения об увеличении импорта электроэнергии на Украину до 2 ГВт позволит вдвое сократить имеющийся дефицит", - сказал Галущенко.
По его словам, в будущем Украина хочет стать одним из крупнейших энергетических хабов в Европе, что, как считает министр, поможет балансировать европейскую энергосистему с учетом ожидаемого дефицита электроэнергии в Европе.
"Мы будем развивать "зеленую" энергетику, интегрированную в европейскую экономику. В частности, в текущем году планируем ввести в эксплуатацию до 500 МВт мощностей", - заявил глава Минэнерго.
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