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06.02.2023 11:41

Два международных аэропорта на юге Турции приостановили прием и отправление рейсов после землетрясения

Два международных аэропорта, расположенных на юге Турции, временно не осуществляют отправление и прием рейсов в связи с мощным землетрясением, произошедшим ранним утром в понедельник, сообщают турецкие СМИ.

Аэропорт Хатай в городе Антакья в настоящее время закрыт из-за значительных повреждений единственной взлетной полосы во время землетрясения.

В аэропорту Газиантеп в одноименной турецкой провинции приостановлены полеты гражданской авиации. О повреждениях взлетной полосы не сообщается, но на кадрах из этого аэропорта, размещенных в соцсетях, видно, как во время землетрясения люди выбегают на улицу в панике, с потолка падает побелка и части конструкции здания.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

По последним данным, в Турции погибли 284 человек, в Сирии - 237. Тысячи человек пострадали.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЭРОПОРТЫ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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