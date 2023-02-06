Два международных аэропорта на юге Турции приостановили прием и отправление рейсов после землетрясения

Два международных аэропорта, расположенных на юге Турции, временно не осуществляют отправление и прием рейсов в связи с мощным землетрясением, произошедшим ранним утром в понедельник, сообщают турецкие СМИ.
Аэропорт Хатай в городе Антакья в настоящее время закрыт из-за значительных повреждений единственной взлетной полосы во время землетрясения.
В аэропорту Газиантеп в одноименной турецкой провинции приостановлены полеты гражданской авиации. О повреждениях взлетной полосы не сообщается, но на кадрах из этого аэропорта, размещенных в соцсетях, видно, как во время землетрясения люди выбегают на улицу в панике, с потолка падает побелка и части конструкции здания.
Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.
По последним данным, в Турции погибли 284 человек, в Сирии - 237. Тысячи человек пострадали.
Акционеры AzeSteelCompany в марте обсудят повышение уставного капитала и новую эмиссию облигаций
Грузия в 2022г увеличила экспорт золота на четверть
Санкции против производителей нефти приведут лишь к дефициту в период роста спроса - саудовский министр энергетики
Университет ADA направит свыше 9,3 млн манатов на строительство двух учебных корпусов
Мировые лидеры предлагают помощь Турции после землетрясения
Число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 284 - Октай
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
ЕС призывает Грузию отказаться от возобновления авиасообщения с Россией
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине
Путин заявляет о готовности России оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают