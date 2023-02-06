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Транспорт и связь 06.02.2023 11:55

Продажи чипов в 2022г выросли на 3,2%, достигнув рекордных $573,5 млрд

Мировые продажи чипов в 2022 году выросли до рекордного максимума, несмотря на то что двухлетний дефицит полупроводниковых компонентов, связанный с последствиями пандемии, к середине прошлого года сменился избытком предложения на рынке.

Согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), глобальные продажи в минувшем году увеличились на 3,2%, до $573,5 млрд. Годом ранее они впервые превысили отметку в $500 млрд, достигнув $555,9 млрд.

В четвертом квартале продажи составили $130,2 млрд, сократившись на 7,7% по сравнению с третьим и на 14,7% - в годовом выражении. В декабре показатель уменьшился на 4,4% к ноябрю - до $43,4 млрд.

"Несмотря на краткосрочные колебания продаж, обусловленные цикличностью рынка и макроэкономическими условиями, долгосрочный прогноз для сферы полупроводниковых компонентов остается невероятно сильным, поскольку их роль в том, чтобы сделать мир умнее, эффективнее и взаимосвязаннее, становится всё более заметной", - отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

Продажи чипов в Северной и Южной Америке в 2022 году подскочили на 16%, в Европе - на 12,7%, в Японии - на 10%.

В Китае реализация снизилась на 6,3% - до $180,3 млрд. В то же время, несмотря на спад, страна осталась крупнейшим в мире рынком полупроводниковых компонентов.

Реализация аналоговых чипов, используемых в автомобилях, потребительских устройствах и компьютерах, увеличилась в минувшем году на 7,5%, до $89 млрд.

Продажи логических чипов достигли $176 млрд, чипов памяти - $130 млрд, продажи интегральных микросхем для автомобильного сектора выросли на 29,2%, до рекордных $34,1 млрд.

SIA представляет порядка 99% американских компаний полупроводниковой отрасли и около двух третей производителей чипов из других стран.

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Тэги: МИР, ПОЛУПРОВОДНИКИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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