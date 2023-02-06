Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в стране.
Как сообщают в понедельник украинские СМИ со ссылкой на сайт парламента, соответствующие законопроекты зарегистрированы в Верховной Раде.
Действие военного положения президент Украины предлагает продлить на 90 суток с 05:30 19 февраля 2023 года.
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