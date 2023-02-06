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Регион 06.02.2023 11:58

Путин заявляет о готовности России оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с последствиями землетрясения в Турции.

"Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране.

Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРЦИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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