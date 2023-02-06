Путин заявляет о готовности России оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с последствиями землетрясения в Турции.

"Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране.

Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.