Украина и Азербайджан обсуждают проект запуска Евроазиатского нефтетранспортного коридора

Украина готова предоставлять свободные мощности в процессе транспортировки природного газа из Каспийского региона в страны-члены Европейского союза, сообщило украинское министерство энергетики со ссылкой на заместителя министра Николая Колесника.
"Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода. Для оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения", - заявил заместитель министра в ходе девятого министерского заседания Консультативного совета по "Южному газовому коридору" в Баку.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", по словам Колесника, уже через несколько месяцев начнется сезон закачки газа в условиях, когда большинство подземных хранилищ (ПХГ) в странах ЕС заполнены и это способствует увеличению интереса к ПХГ Украины.
Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества Киева с Азербайджаном, отметил он, является проект Евроазиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС.
"Мы заинтересованы в реализации проекта "Южного газового коридора" и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставки природного газа", - подчеркнул замминистра.
Он добавил, что сотрудничество с ЕС, США, Турцией и Азербайджаном входит в число стратегических интересов Украины.
Как сообщалось, правительство Молдовы в январе 2023 года одобрило решение о внесении необходимых изменений в законодательство, которые откроют возможность пользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точке соединения с газотранспортной системой Украины "Гребеники" для всех заинтересованных компаний.
По данным "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), это позволит украинским заказчикам транспортировать газ по Трансбалканскому коридору с СПГ-терминалов в Греции и Турции или газа азербайджанской добычи. В свою очередь для международных партнеров ОГТСУ этот шаг открывает возможность хранения газа, доставленного в СПГ-терминалы в Греции или Турции, в украинских подземных хранилищах.
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