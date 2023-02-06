Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 73.39 -2.49 Brent 79.94 -2.23

ТЭК 06.02.2023 12:30

Украина и Азербайджан обсуждают проект запуска Евроазиатского нефтетранспортного коридора

Украина готова предоставлять свободные мощности в процессе транспортировки природного газа из Каспийского региона в страны-члены Европейского союза, сообщило украинское министерство энергетики со ссылкой на заместителя министра Николая Колесника.

"Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода. Для оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения", - заявил заместитель министра в ходе девятого министерского заседания Консультативного совета по "Южному газовому коридору" в Баку.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", по словам Колесника, уже через несколько месяцев начнется сезон закачки газа в условиях, когда большинство подземных хранилищ (ПХГ) в странах ЕС заполнены и это способствует увеличению интереса к ПХГ Украины.

Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества Киева с Азербайджаном, отметил он, является проект Евроазиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС.

"Мы заинтересованы в реализации проекта "Южного газового коридора" и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставки природного газа", - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что сотрудничество с ЕС, США, Турцией и Азербайджаном входит в число стратегических интересов Украины.

Как сообщалось, правительство Молдовы в январе 2023 года одобрило решение о внесении необходимых изменений в законодательство, которые откроют возможность пользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точке соединения с газотранспортной системой Украины "Гребеники" для всех заинтересованных компаний.

По данным "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), это позволит украинским заказчикам транспортировать газ по Трансбалканскому коридору с СПГ-терминалов в Греции и Турции или газа азербайджанской добычи. В свою очередь для международных партнеров ОГТСУ этот шаг открывает возможность хранения газа, доставленного в СПГ-терминалы в Греции или Турции, в украинских подземных хранилищах.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Фон дер Ляйен предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа МВФ оценивает необходимый Украине импорт газа в 2023г в 5 млрд кубометров Норвегия предоставит Украине почти $200 млн на закупку газа Зеленский призвал Европу использовать украинские газовые хранилища Норвегия может выделить Украине $200 млн на закупку газа Азербайджан может стать еще одним источником поставки газа по Трансбалканскому коридору

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az