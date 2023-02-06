Заседание азербайджано-чешской МПК пройдет в марте в Праге – Седлачек

Пятое заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству пройдет в Праге в марте текущего года, сообщил в понедельник посол Чехии в Баку Милан Седлачек.

«Заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии пройдет в марте в Праге», - приводят азербайджанские СМИ его слова.

Ранее Седлачек сообщал, что пятое заседание МПК пройдет в феврале.

В последний раз заседание азербайджано-чешской МПК проводилось 18 января 2017 года в Баку.

Р.Керимов