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Внешняя политика 06.02.2023 12:43

Заседание азербайджано-чешской МПК пройдет в марте в Праге – Седлачек

Пятое заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству пройдет в Праге в марте текущего года, сообщил в понедельник посол Чехии в Баку Милан Седлачек.

«Заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии пройдет в марте в Праге», - приводят азербайджанские СМИ его слова.

Ранее Седлачек сообщал, что пятое заседание МПК пройдет в феврале.

В последний раз заседание азербайджано-чешской МПК проводилось 18 января 2017 года в Баку.

Р.Керимов

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПОСОЛ, МПК


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