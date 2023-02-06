«Нафтогаз Украины» хочет увеличить добычу газа в 2023г на 1 млрд куб. м - глава компании

"Нафтогаз Украины" ставит целью увеличить собственную добычу природного газа на 1 млрд куб. м в 2023 году, сообщил госхолдинг со ссылкой на своего председателя правления Алексея Чернышова.
"Ставим перед собой амбициозную цель - уже в этом году "Нафтогаз" должен увеличить свою добычу газа на 1 млрд кубометров", - цитируется Чернышов в телеграм-канале компании.
По его словам, первоочередной целью "Нафтогаза" является создание достаточных резервов газа для успешного прохождения следующего отопительного сезона 2023-2024 годов.
"В перспективе должны достичь полной энергетической независимости", - добавил председатель правления.
Как сообщалось ранее, "Укргазвыдобування", дочерняя газодобывающая "дочка" "Нафтогаза", в 2022 году добыла 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного), что на 3% меньше, чем в 2021 году. Добычей газа в структуре холдинга занимается также "Укрнафта". Свои производственные итоги за 2022 год "Укрнафта" пока не обнародовала.
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