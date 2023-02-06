«Дочка» AzerGold планирует к 2026г создать инфраструктуру для производства концентра железной руды

ООО «Dashkesan Demir Filiz» (дочернее предприятие ЗАО «AzerGold» -ИФ) планирует до конца 2025 года завершить создание инфраструктуры для производства концентра железной руды, добытой с Дашкесанского железорудного участка (запад Азербайджана - ИФ).

«Продолжаются работы по созданию до конца 2025 года соответствующей производственной инфраструктуры для организации производства концентрата, затем пеллета и сырья DRI (direct reduce iron - железо прямого восстановления) из железной руды, добытой на Дашкесанском железорудном участке», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в AzerGold.

Компания планирует привлечь иностранного инвестора для снижения зависимости от финансирования из госбюджета. «Переговоры по привлечению опытной компании-партнера находятся на завершающей стадии», - подчеркнули в компании.

По оценке AzerGold, ввод в эксплуатацию железорудных месторождений позволит снизить зависимость металлургической промышленности Азербайджана от импорта, внести вклад в ВВП до 2035 года в размере порядка $3,97 млрд (порядка 6 млрд манатов) и обеспечить налоговые поступления в госбюджет в размере $290 млн (порядка 493 млн манатов).

«Учитывая прямой и косвенный эффект в процессе реализации проекта, планируется внести значительный вклад в показатель занятости региона, ежегодно открывая сотни постоянных рабочих мест», - отметили в AzerGold.

Дашкесанский железорудный участок интенсивно эксплуатировалось с 1954 по 1994 год. За этот период было добыто 92 млн т руды из оцениваемых в 350 млн тонн общих запасов. С 1994 по 1997 год эксплуатация велась частично.

Дашкесанский железорудный участок включает 6 месторождений: "Северо-Восток", "Северо-Запад", "Юго-Восток", "Юго-Запад", "Демиров", "Дердере".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2020 года подписал распоряжение о мерах по разработке железорудного месторождения в Дашкесане.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова