ЕС призывает Грузию отказаться от возобновления авиасообщения с Россией

Евросоюз призывает Грузию присоединиться к международным санкциям против России в авиационной сфере и отказаться от возможного возобновления авиасообщения с РФ, заявил грузинскому изданию Netgazeti официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Мы знаем о дискуссиях по возможному возобновлению авиасообщения между Россией и Грузией. Евросоюз призывает Грузию присоединиться к международным санкциям против России в авиационной сфере", - заявил Стано.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано в 2019 году по инициативе российской стороны. В январе текущего года глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности возобновления полетов в Грузию. В свою очередь представитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что Тбилиси не ведет никаких переговоров с Россией о возобновлении авиасообщения.
По информации грузинских СМИ, госдеп США распространил заявление, в котором, в частности, говорилось, что возобновление авиасообщения между Грузией и Россией создаст угрозу применения санкций против компаний, обслуживающих российские воздушные суда в Грузии.
Кобахидзе добавил, что решение о запрете полетов "весьма негативно сказалось на положении около 800 тысяч уроженцев Грузии, проживающих в России". "Это была санкция против нас. Если кто-то хочет снять эту санкцию, то это их дело", - заявил он.
Авиасообщение с Грузией было прервано указом президента РФ Владимира Путина с 8 июля 2019 года. Минтранс России объяснил это решение необходимостью обеспечить безопасность полетов и задолженностью грузинской стороны за авианавигационную деятельность.
В Баку выясняют есть ли граждане Азербайджана среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции – МИД
Заседание азербайджано-чешской МПК пройдет в марте в Праге – Седлачек
Два международных аэропорта на юге Турции приостановили прием и отправление рейсов после землетрясения
Акционеры AzeSteelCompany в марте обсудят повышение уставного капитала и новую эмиссию облигаций
Грузия в 2022г увеличила экспорт золота на четверть
Санкции против производителей нефти приведут лишь к дефициту в период роста спроса - саудовский министр энергетики
Университет ADA направит свыше 9,3 млн манатов на строительство двух учебных корпусов
Мировые лидеры предлагают помощь Турции после землетрясения
Число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 284 - Октай
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают