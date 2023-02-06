Санкции против производителей нефти приведут лишь к дефициту в период роста спроса - саудовский министр энергетики

Санкции против стран-производителей нефти приведут только к её дефициту в период роста спроса, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, слова которого приводит Bloomberg.

"Все эти санкции, эмбарго, всё это сводится к одному и только одному: недостатку поставок энергоресурсов всех видов, когда они больше всего нужны. Это вызывает у меня беспокойство", - поделился своим мнением бен Сальман на открытии конференции Международной ассоциации экономики энергетики в минувшие выходные.

Он отметил, что королевство будет с осторожностью принимать решения касательно добычи нефти, несмотря на прогнозы аналитиков о возможном росте цены Brent выше $100/барр. в 2023 году ввиду увеличения спроса. "Я поверю в это, когда увижу, и лишь затем приму меры", - сказал министр.

"Если бы люди доверяли нам тогда, мы бы не испытали тех рисков, которые имели место", - отметил он, имея в виду скачок цен после того, как ОПЕК+ в октябре решила сократить добычу нефти на 2 млн б/с.

5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен. Для нефти он пока установлен на уровне $60/барр., для нефтепродуктов - в $100/барр. для дизтоплива и бензинов, $45/барр. - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).