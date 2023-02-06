Санкции против производителей нефти приведут лишь к дефициту в период роста спроса - саудовский министр энергетики

Санкции против стран-производителей нефти приведут только к её дефициту в период роста спроса, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, слова которого приводит Bloomberg.
"Все эти санкции, эмбарго, всё это сводится к одному и только одному: недостатку поставок энергоресурсов всех видов, когда они больше всего нужны. Это вызывает у меня беспокойство", - поделился своим мнением бен Сальман на открытии конференции Международной ассоциации экономики энергетики в минувшие выходные.
Он отметил, что королевство будет с осторожностью принимать решения касательно добычи нефти, несмотря на прогнозы аналитиков о возможном росте цены Brent выше $100/барр. в 2023 году ввиду увеличения спроса. "Я поверю в это, когда увижу, и лишь затем приму меры", - сказал министр.
"Если бы люди доверяли нам тогда, мы бы не испытали тех рисков, которые имели место", - отметил он, имея в виду скачок цен после того, как ОПЕК+ в октябре решила сократить добычу нефти на 2 млн б/с.
5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен. Для нефти он пока установлен на уровне $60/барр., для нефтепродуктов - в $100/барр. для дизтоплива и бензинов, $45/барр. - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).
В Баку выясняют есть ли граждане Азербайджана среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции – МИД
Заседание азербайджано-чешской МПК пройдет в марте в Праге – Седлачек
Два международных аэропорта на юге Турции приостановили прием и отправление рейсов после землетрясения
Университет ADA направит свыше 9,3 млн манатов на строительство двух учебных корпусов
Мировые лидеры предлагают помощь Турции после землетрясения
Число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 284 - Октай
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
ЕС призывает Грузию отказаться от возобновления авиасообщения с Россией
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине
Путин заявляет о готовности России оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают