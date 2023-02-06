В Баку выясняют есть ли граждане Азербайджана среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции – МИД

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана сообщило о создании оперативных штабов в посольстве страны в Турции (Анкаре) и генеральных консульствах (Стамбуле и Карсе) после произошедшего в Турции землетрясения.

«В посольстве Азербайджана в Турции, а также в генеральных консульствах в городах Стамбул и Карс созданы оперативные штабы в связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше и прилегающих провинциях Турции», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Посольство Азербайджана в Анкаре поддерживает оперативные связи с министерством внутренних дел (МВД) Турции, Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и другими турецкими госорганами.

«Есть ли среди погибших и пострадавших граждане Азербайджана, выясняется», - подчеркивает МИД.

Граждан Азербайджана и их близких, пострадавших от землетрясения, азербайджанское внешнеполитическое ведомство просит связаться с посольством Азербайджана в Анкаре по телефону +905355776168, с генеральными консульствами в Стамбуле - +905366138648 и Карсе - +905527801418 и +905075893011.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого погибли по меньше мере 284 человека.

Р.Керимов