В Баку выясняют есть ли граждане Азербайджана среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции – МИД

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана сообщило о создании оперативных штабов в посольстве страны в Турции (Анкаре) и генеральных консульствах (Стамбуле и Карсе) после произошедшего в Турции землетрясения.
«В посольстве Азербайджана в Турции, а также в генеральных консульствах в городах Стамбул и Карс созданы оперативные штабы в связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше и прилегающих провинциях Турции», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Посольство Азербайджана в Анкаре поддерживает оперативные связи с министерством внутренних дел (МВД) Турции, Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и другими турецкими госорганами.
«Есть ли среди погибших и пострадавших граждане Азербайджана, выясняется», - подчеркивает МИД.
Граждан Азербайджана и их близких, пострадавших от землетрясения, азербайджанское внешнеполитическое ведомство просит связаться с посольством Азербайджана в Анкаре по телефону +905355776168, с генеральными консульствами в Стамбуле - +905366138648 и Карсе - +905527801418 и +905075893011.
Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого погибли по меньше мере 284 человека.
Р.Керимов
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