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Транспорт и связь 06.02.2023 17:29

Oracle инвестирует $1,5 млрд в "облачные" услуги в Саудовской Аравии

Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, планирует инвестировать $1,5 млрд в расширение инфраструктуры "облачных" вычислений в Саудовской Аравии, сообщает MarketWatch.

Компания будет расширять свои компьютерные мощности в Эр-Рияде и Джидде, а также создаст новый "облачный регион" в Неоме - саудовском мегапроекте "умного" города. Таким образом, она намерена удовлетворить растущий спрос в регионе на "облачные" услуги.

Oracle сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с министерством связи и информационных технологий Саудовской Аравии, чтобы помочь местным предприятиям воспользоваться преимуществами новейших "облачных" услуг.

Котировки акций компании снижаются на 0,6% в ходе предварительных торгов в понедельник. Рыночная стоимость Oracle за последний год выросла на 11% (до $241,6 млрд), тогда как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 за этот период опустился на 8,1%.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ORACLE, "ОБЛАКА", ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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