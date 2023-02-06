Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, планирует инвестировать $1,5 млрд в расширение инфраструктуры "облачных" вычислений в Саудовской Аравии, сообщает MarketWatch.

Компания будет расширять свои компьютерные мощности в Эр-Рияде и Джидде, а также создаст новый "облачный регион" в Неоме - саудовском мегапроекте "умного" города. Таким образом, она намерена удовлетворить растущий спрос в регионе на "облачные" услуги.

Oracle сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с министерством связи и информационных технологий Саудовской Аравии, чтобы помочь местным предприятиям воспользоваться преимуществами новейших "облачных" услуг.

Котировки акций компании снижаются на 0,6% в ходе предварительных торгов в понедельник. Рыночная стоимость Oracle за последний год выросла на 11% (до $241,6 млрд), тогда как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 за этот период опустился на 8,1%.