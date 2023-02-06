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Происшествия 06.02.2023 17:43

Землетрясение повредило ряд исторических памятников Турции и Сирии

В результате мощного землетрясения в Турции и Сирии сильна повреждена крепость Газиантеп, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, также пострадали многие археологические объекты на территории этих стран, сообщают в понедельник местные СМИ.

Несколько бастионов в восточной, южной и юго-восточной частях крепости, расположенной в турецкой провинции Газиантеп, полностью уничтожены землетрясением, в стенах других бастионов обрадовались крупные трещины. Также частично обвалились купол и восточная стена мечети, построенной в XVII веке и расположенной рядом с крепостью.

Укрепления на месте крепости впервые появились в период Хеттского царства (1800-1180 гг. до н. э.). Затем реконструкции укреплений проходили в II - III вв. н.э. при Римской империи и в VI в. н.э. при Византийской империи.

В Сирии в землетрясении пострадала цитадель Алеппо, занесенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые старые укрепления цитадели возвели в X веке, и она являлась важным опорным пунктом в период Крестовых походов. В XIII веке цитадель превратилась в богатый город. Впоследствии крепость подвергалась нападениям монголов в 1259 году, а в 1400 году завоевателя Тамерлана. В 1516 году ее взяли войска Османской империи, и с тех пор военная роль цитадели уменьшалась.

Также трещины появились в стенах Национального музея Алеппо. Многие исторические здания в провинциях Алеппо и Хама оказались повреждены.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля. Позднее в Турции сообщили о том, что после полудня произошло еще одно мощное землетрясение.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 1 тыс. человек. В Сирии число жертв этого же землетрясения достигло 592 человек.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПАМЯТНИКИ


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