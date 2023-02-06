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Происшествия 06.02.2023 17:48

Около 2 тыс. человек погибли в Турции и Сирии вследствие мощного землетрясения

Около 2 тыс. человек погибли в Сирии и Турции в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

Со ссылкой на собственные источники ЭФЭ информирует, что в Турции, по последним данным, погибшими числятся не менее тысячи человек, еще 5 тыс. пострадали, еще 785 человек погибли на территории Сирии.

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, помощь, необходимую для устранения последствий разрушительного землетрясения, уже предложили около 45 стран.

"Это самое мощное землетрясение со времен землетрясения в Эрзинджане в 1939 году. Согласно последним оценкам, его магнитуда составила 7,7. Сильный ущерб нанесен и соседним регионам Сирии", - сказал Эрдоган.

Работу в пострадавших регионах осложняет морозная погода и снегопады.

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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