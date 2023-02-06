Британия направит Турции 76 спасателей и собак-ищеек для устранения последствий землетрясения - глава МИД

Великобритания отправляет в Турцию команду из 76 спасателей, а также оборудование и спасательных собак в рамках помощи после мощного землетрясения на юго-востоке страны, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.
"Великобритания направляет Турции срочную помощь, включая команду из 76 специалистов по поисково-спасательным работам, оборудование и собак-спасателей", - написал Клеверли в твиттере.
Он подчеркнул, что в Сирии мобилизовали членов финансируемой Британией неправительственной организации "Белые каски".
По словам министра, Лондон готов и дальше предоставлять помощь в устранении последний землетрясения.
Около 2 тыс. человек погибли в Сирии и Турции в результате этого землетрясения. Со ссылкой на собственные источники агентство ЭФЭ информирует, что в Турции, по последним данным, погибшими числятся не менее тысячи человек, еще 5 тыс. пострадали, еще 785 человек погибли на территории Сирии.
По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, помощь, необходимую для устранения последствий разрушительного землетрясения уже предложили около 45 стран.
"Это самое мощное землетрясение со времен землетрясения в Эрзинджане в 1939 году. Согласно последним оценкам, его магнитуда составила 7,7. Сильный ущерб нанесен и соседним регионам Сирии", - сказал Эрдоган.
Работу в пострадавших регионах осложняет морозная погода и снегопады.
В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.
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