Число погибших от землетрясения в Турции возросло до 1,5 тыс. человек

В результате сильного землетрясения на юге Турции количество жертв увеличилось до 1498 человек, сообщает в понедельник "Анадолу".
Еще более 8,3 тыс. человек пострадали.
В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.
По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, помощь, необходимую для устранения последствий разрушительного землетрясения, уже предложили около 45 стран.
Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии погибли около 2 тыс. человек.
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