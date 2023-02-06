Дагестан сообщил о модернизации автомобильных пунктов пропуска на границе с Азербайджаном

Семь полос движения введено в автомобильном пункте пропуска через государственную границу России с Азербайджаном "Яраг-Казмаляр", сообщается в телеграм-канале администрации главы Дагестана.

Отмечается, что это позволило увеличить пропускную способность на 700 транспортных средств в сутки. Как уточнили "Интерфаксу" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, расширение выполнено в рамках первого этапа реконструкции пункта пропуска.

Вместе с тем администрации главы Дагестана сообщает, что открыто движение через пункт пропуска на границе с Азербайджаном "Тагиркент-Казмаляр". В сутки здесь может проезжать 400 транспортных средств. Как сообщалось, ранее движение было закрыто в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В сообщении также отмечается, что пункт пропуска "Ново-Филя" (также на границе с Азербайджаном) перешел на круглосуточный режим работы, что позволяет проезжать через него на 200 транспортных средств в сутки больше.

"Реконструкция пункта "Яраг-Казмаляр" ведется без приостановки его функционирования. В целях снижения скопления автотранспортных средств на пункте пропуска и повышения его пропускной способности в круглосуточном режиме организован пропуск порожнего грузового автотранспорта через пункты пропуска Ново-Филя - Ширвановка", - уточнили "Интерфаксу" в министерстве.

Как сообщалось, первый этап реконструкции пункта пропуска через государственную границу России с Азербайджаном "Яраг-Казмаляр" в Дагестане планировалось завершить до конца 2022 года.

"Яраг-Казмаляр" находится на реконструкции с июля 2020 года без приостановки работы. Целью его реконструкции является увеличение пропускной способности, сокращение сроков проведения контрольных процедур. По результатам реконструкции пропускная способность пункта "Яраг-Казмаляр" должна составить 730 легковых, 630 грузовых транспортных средств, 40 автобусов и 4 тыс. физических лиц в сутки.

В ноябре прошлого года также планировалось заключить контракты на проектирование пунктов пропуска "Тагиркент-Казмаляр" и "Ново-Филя", реконструкцию которых планируется завершить до конца 2025 года. Вместе с тем, было принято решение уже в 2023 году ввести две дополнительные полосы движения для грузового транспорта на пункте "Тагиркент-Казмаляр".