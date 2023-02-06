Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 73.39 -2.49 Brent 79.94 -2.23

Внешняя политика 06.02.2023 19:58

Байрамов и Докерти обсудили ситуацию на Лачинской дороге и азербайджано-армянские отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с государственным министром по Европейскому региону Великобритании Лео Докерти.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня между Азербайджаном и Великобританией, последнюю ситуацию в регионе и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией», - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал Докерти о последней ситуации вокруг Лачинской дороги. При этом глава МИД Азербайджана отметил, что протесты против незаконной экономической деятельности и злоупотребление использованием Лачинской дороги являются законным правом азербайджанского народа, и нет никаких оснований для претензий относительно блокады и гуманитарной ситуации, поскольку гуманитарные грузы перевозятся и на данный момент по дороге проехало около 2 тыс. автомобилей.

«Докерти также была проинформирована о невыполнении Арменией своих обязательств, а также о препятствиях и серии провокаций, созданных ею процессу нормализации в постконфликтный период и бойкотировании последней московской встречи по мирному соглашению. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в процессе нормализации как государство, продвигающее мирную повестку и осуществляющее восстановительные работы в регионе», - говорится в информации.

Госсминистр, в свою очередь, резко осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Он также отметил важность устранения трудностей, мешающих миру в регионе, и возобновления переговоров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


МИД России начал проработку шагов в связи с данными о причастности британцев к атаке на ЧФ Байрамов и Докерти обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе Временный поверенный в делах посольства Великобритании в Баку вызван в МИД Азербайджана из-за нападения на посольство в Лондоне Борису Джонсону и нескольким членам его правительства закрыт въезд в РФ Байрамов обсудил с британским министром нормализацию отношений между Баку и Ереваном МИД РФ о готовности Великобритании оказать помощь Украине: вы уже помогли, отдыхайте

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az