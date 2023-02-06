Байрамов и Докерти обсудили ситуацию на Лачинской дороге и азербайджано-армянские отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с государственным министром по Европейскому региону Великобритании Лео Докерти.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня между Азербайджаном и Великобританией, последнюю ситуацию в регионе и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией», - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал Докерти о последней ситуации вокруг Лачинской дороги. При этом глава МИД Азербайджана отметил, что протесты против незаконной экономической деятельности и злоупотребление использованием Лачинской дороги являются законным правом азербайджанского народа, и нет никаких оснований для претензий относительно блокады и гуманитарной ситуации, поскольку гуманитарные грузы перевозятся и на данный момент по дороге проехало около 2 тыс. автомобилей.

«Докерти также была проинформирована о невыполнении Арменией своих обязательств, а также о препятствиях и серии провокаций, созданных ею процессу нормализации в постконфликтный период и бойкотировании последней московской встречи по мирному соглашению. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в процессе нормализации как государство, продвигающее мирную повестку и осуществляющее восстановительные работы в регионе», - говорится в информации.

Госсминистр, в свою очередь, резко осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Он также отметил важность устранения трудностей, мешающих миру в регионе, и возобновления переговоров.

Н.Аббасова