Байрамов и Докерти обсудили ситуацию на Лачинской дороге и азербайджано-армянские отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с государственным министром по Европейскому региону Великобритании Лео Докерти.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня между Азербайджаном и Великобританией, последнюю ситуацию в регионе и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией», - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
Байрамов проинформировал Докерти о последней ситуации вокруг Лачинской дороги. При этом глава МИД Азербайджана отметил, что протесты против незаконной экономической деятельности и злоупотребление использованием Лачинской дороги являются законным правом азербайджанского народа, и нет никаких оснований для претензий относительно блокады и гуманитарной ситуации, поскольку гуманитарные грузы перевозятся и на данный момент по дороге проехало около 2 тыс. автомобилей.
«Докерти также была проинформирована о невыполнении Арменией своих обязательств, а также о препятствиях и серии провокаций, созданных ею процессу нормализации в постконфликтный период и бойкотировании последней московской встречи по мирному соглашению. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в процессе нормализации как государство, продвигающее мирную повестку и осуществляющее восстановительные работы в регионе», - говорится в информации.
Госсминистр, в свою очередь, резко осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Он также отметил важность устранения трудностей, мешающих миру в регионе, и возобновления переговоров.
Н.Аббасова
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