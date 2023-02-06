Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 73.39 -2.49 Brent 79.94 -2.23

СНГ 06.02.2023 22:45

Премьер Молдовы рассчитывает на начало переговоров о вступлении страны в ЕС до конца года

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица выразила надежду, что переговоры о вступлении республики в Европейский союз удастся начать до конца нынешнего года.

"Мы надеемся, что процесс переговоров о вступлении в Евросоюз начнется как можно скорее, до конца этого года, но мы не ищем коротких путей", - сказала она в понедельник на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсола в Брюсселе.

Она напомнила, что до этого Молдавии необходимо выполнить девять рекомендаций, которая дала Еврокомиссия при предоставлении республике статуса страны-кандидата в ЕС в июне прошлого года.

"Мы понимаем, что эти условия представляют собой важные реформы, которые должны принести выгоду гражданам, реформировать госинституты. И эти реформы делаются не для "галочки", а для реальных видимых и ощутимых перемен", - сказала Гаврилица.

"Сам период вступления может привести к значительным благоприятным изменениям для нашей страны, с точки зрения реализации программ, расширения финансирования. Европарламент также поддерживает идею "двигаться как можно быстрее", но реформы должны быть внедрены на должном уровне", - подчеркнула молдавский премьер.

Со своей стороны Метсола сказала, что вступление в ЕС "предполагает определенные шаги, которые необходимо предпринять" и добавила, что "Европейский парламент полностью поддерживает Молдову, в том числе на ее пути к членству в ЕС".

В ходе визита в Брюссель правительственная делегация Молдовы примет участие в седьмом по счету заседании Совета по ассоциации ЕС-РМ, которое состоится во вторник. Заседание пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и премьера Молдовы Гаврилицы. Представлять Еврокомиссию будет еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели.

Стороны обсудят отношения между Евросоюзом и Молдовой в связи с получением республикой статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В центре внимания - политический диалог и реформы, экономическое и отраслевое сотрудничество, в частности, в энергетическом секторе, торговле, а также сближение в области внешней политики и безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Молдова дополнительно получит от ЕС 100 млн евро - Макрон Молдова и Украина будут работать вместе над реформами на пути в ЕС - Санду Макрон пообещал Молдове четкий ответ на заявку о вступлении в ЕС Президент Молдовы ожидает долгого и сложного процесса вступления в ЕС ЕС направит еще 50 млн евро на гуманитарные цели для Украины и Молдовы Украина и Молдова синхронизировали электросети с ЕС - глава Еврокомиссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az