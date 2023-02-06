Премьер Молдовы рассчитывает на начало переговоров о вступлении страны в ЕС до конца года

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица выразила надежду, что переговоры о вступлении республики в Европейский союз удастся начать до конца нынешнего года.
"Мы надеемся, что процесс переговоров о вступлении в Евросоюз начнется как можно скорее, до конца этого года, но мы не ищем коротких путей", - сказала она в понедельник на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсола в Брюсселе.
Она напомнила, что до этого Молдавии необходимо выполнить девять рекомендаций, которая дала Еврокомиссия при предоставлении республике статуса страны-кандидата в ЕС в июне прошлого года.
"Мы понимаем, что эти условия представляют собой важные реформы, которые должны принести выгоду гражданам, реформировать госинституты. И эти реформы делаются не для "галочки", а для реальных видимых и ощутимых перемен", - сказала Гаврилица.
"Сам период вступления может привести к значительным благоприятным изменениям для нашей страны, с точки зрения реализации программ, расширения финансирования. Европарламент также поддерживает идею "двигаться как можно быстрее", но реформы должны быть внедрены на должном уровне", - подчеркнула молдавский премьер.
Со своей стороны Метсола сказала, что вступление в ЕС "предполагает определенные шаги, которые необходимо предпринять" и добавила, что "Европейский парламент полностью поддерживает Молдову, в том числе на ее пути к членству в ЕС".
В ходе визита в Брюссель правительственная делегация Молдовы примет участие в седьмом по счету заседании Совета по ассоциации ЕС-РМ, которое состоится во вторник. Заседание пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и премьера Молдовы Гаврилицы. Представлять Еврокомиссию будет еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели.
Стороны обсудят отношения между Евросоюзом и Молдовой в связи с получением республикой статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В центре внимания - политический диалог и реформы, экономическое и отраслевое сотрудничество, в частности, в энергетическом секторе, торговле, а также сближение в области внешней политики и безопасности.
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